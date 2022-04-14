NFTify (N1) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NFTify (N1), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NFTify (N1) Informatie NFTify allows small businesses to create their own NFT store without coding; helps NFT authors issue NFT easily and detect fake/similar content for copyright protection purposes; provides NFT collectors with a platform to transact at a much lower cost. NFTify allows small businesses to create their own NFT store without coding; helps NFT authors issue NFT easily and detect fake/similar content for copyright protection purposes; provides NFT collectors with a platform to transact at a much lower cost. Officiële website: https://nftify.network/ Koop nu N1!

NFTify (N1) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NFTify (N1), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 59.53K $ 59.53K $ 59.53K Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 20.36M $ 20.36M $ 20.36M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 584.71K $ 584.71K $ 584.71K Hoogste ooit: $ 0.220832 $ 0.220832 $ 0.220832 Laagste ooit: $ 0.00123037 $ 0.00123037 $ 0.00123037 Huidige prijs: $ 0.00292357 $ 0.00292357 $ 0.00292357 Meer informatie over NFTify (N1) prijs

NFTify (N1) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NFTify (N1) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal N1 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel N1 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van N1 begrijpt, kun je de live prijs van N1 token verkennen!

Prijsvoorspelling van N1 Wil je weten waar je N1 naartoe gaat? Onze N1 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van N1 token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!