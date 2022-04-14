NFTBooks (NFTBS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NFTBooks (NFTBS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NFTBooks (NFTBS) Informatie NFTBooks will create a platform for all book lovers to access and use the system easily. One of our strongest obligations is to create a platform so simple and easy to use and access that not only crypto literates will understand, but for everyone to operate. Not only smartphones, tablets, computers, but any device that can open NFTBooks application will be able to access and use our platform. We will be able to develop low-cost devices that have the simplest components (e.g., Atmel AVR32) but still have access to NFTBooks to take advantage of reuse in reading. This could make the coverage of NFTBooks better than the original book. Head Office: Level 8, 25 Restwell Street, Bankstown, NSW, 2200, Australia. Telephone: +61 2 9709 5070 Officiële website: https://nftbooks.info/ Koop nu NFTBS!

NFTBooks (NFTBS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NFTBooks (NFTBS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.48K $ 22.48K $ 22.48K Totale voorraad: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Circulerende voorraad: $ 53.62T $ 53.62T $ 53.62T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.92K $ 41.92K $ 41.92K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over NFTBooks (NFTBS) prijs

NFTBooks (NFTBS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NFTBooks (NFTBS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NFTBS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NFTBS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NFTBS begrijpt, kun je de live prijs van NFTBS token verkennen!

