NFT Champions (CHAMP) Tokenomie

NFT Champions (CHAMP) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in NFT Champions (CHAMP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

NFT Champions (CHAMP) Informatie

Collect, train, and battle with NFTs in this blockchain-based MMORPG built on Unreal Engine 4. Experience thrilling new adventures, and build an unstoppable team while exploring each region.

Players can earn real money and unique rewards by playing NFT Champions. $CHAMP is the in-game currency connected to the Polygon blockchain network. Polygon is built on Ethereum and enables transactions to process much faster at a lower cost with greater reliability.

You’ll be able to join forces with a friend at any time and work together throughout your journey. It’s up to you. Will you explore the world with friends, or fulfill your ambition as a lone adventurer? Whether you cautiously train your monsters or go against a raid boss for a cash prize, the choice is yours.

Officiële website:
https://nftchampions.cc/

NFT Champions (CHAMP) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NFT Champions (CHAMP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 82.30K
$ 82.30K$ 82.30K
Totale voorraad:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Circulerende voorraad:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 82.30K
$ 82.30K$ 82.30K
Hoogste ooit:
$ 1.095
$ 1.095$ 1.095
Laagste ooit:
$ 0
$ 0$ 0
Huidige prijs:
$ 0
$ 0$ 0

NFT Champions (CHAMP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van NFT Champions (CHAMP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal CHAMP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel CHAMP tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van CHAMP begrijpt, kun je de live prijs van CHAMP token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHAMP

Wil je weten waar je CHAMP naartoe gaat? Onze CHAMP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
mc_how_why_title
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.