NFT Champions (CHAMP) Tokenomie
NFT Champions (CHAMP) Informatie
Collect, train, and battle with NFTs in this blockchain-based MMORPG built on Unreal Engine 4. Experience thrilling new adventures, and build an unstoppable team while exploring each region.
Players can earn real money and unique rewards by playing NFT Champions. $CHAMP is the in-game currency connected to the Polygon blockchain network. Polygon is built on Ethereum and enables transactions to process much faster at a lower cost with greater reliability.
You’ll be able to join forces with a friend at any time and work together throughout your journey. It’s up to you. Will you explore the world with friends, or fulfill your ambition as a lone adventurer? Whether you cautiously train your monsters or go against a raid boss for a cash prize, the choice is yours.
NFT Champions (CHAMP) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NFT Champions (CHAMP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
NFT Champions (CHAMP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van NFT Champions (CHAMP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal CHAMP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel CHAMP tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.