NFT Champions (CHAMP) Informatie Collect, train, and battle with NFTs in this blockchain-based MMORPG built on Unreal Engine 4. Experience thrilling new adventures, and build an unstoppable team while exploring each region. Players can earn real money and unique rewards by playing NFT Champions. $CHAMP is the in-game currency connected to the Polygon blockchain network. Polygon is built on Ethereum and enables transactions to process much faster at a lower cost with greater reliability. You'll be able to join forces with a friend at any time and work together throughout your journey. It's up to you. Will you explore the world with friends, or fulfill your ambition as a lone adventurer? Whether you cautiously train your monsters or go against a raid boss for a cash prize, the choice is yours. Officiële website: https://nftchampions.cc/

NFT Champions (CHAMP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NFT Champions (CHAMP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 82.30K $ 82.30K $ 82.30K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 82.30K $ 82.30K $ 82.30K Hoogste ooit: $ 1.095 $ 1.095 $ 1.095 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over NFT Champions (CHAMP) prijs

NFT Champions (CHAMP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NFT Champions (CHAMP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHAMP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHAMP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHAMP begrijpt, kun je de live prijs van CHAMP token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHAMP Wil je weten waar je CHAMP naartoe gaat? Onze CHAMP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHAMP token!

