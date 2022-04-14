NFT Art Finance (NFTART) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NFT Art Finance (NFTART), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NFT Art Finance (NFTART) Informatie NFTART is a deflationary utility token on BSC powering the NFT ecosystem enter. The tokenomics rewards holders with a passive income where 5% is redistributed and 5% is burnt on every transaction on the blockchain. NFTART was stealth launched late March 2021 with no pre-sale. The smart contract ownership of the token is renounced, and all codes are audited externally for the investors' safety. enter.art & enter.audio are the first platforms where NFTART is used as the utility token, but plans for the future are big and stretch far. On the Enter platforms you will find free and easy access features for everything you need as an NFT artist. The only fees you have to consider are BSC transactional fees, which are very low compared to other networks. You can choose up to 20% royalties on all future resales of your art, making sure that your wallet holdings increase with the value of your works. Enter offer easy access to minting, built-in royalty splitting, the ability to mint up to 20.000 NFTs at once, and has already been established as a go-to place for visual NFT art on Binance Smart Chain. The ecosystem is being built by the Norwegian crypto and tech company Enter. The team is public. Officiële website: https://www.nft-art.finance/

NFT Art Finance (NFTART) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NFT Art Finance (NFTART), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 282.67K $ 282.67K $ 282.67K Totale voorraad: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Circulerende voorraad: $ 24,930.01T $ 24,930.01T $ 24,930.01T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over NFT Art Finance (NFTART) prijs

NFT Art Finance (NFTART) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NFT Art Finance (NFTART) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NFTART tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NFTART tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NFTART begrijpt, kun je de live prijs van NFTART token verkennen!

Prijsvoorspelling van NFTART Wil je weten waar je NFTART naartoe gaat? Onze NFTART prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

