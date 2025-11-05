Neza (SN99) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.736718 $ 0.736718 $ 0.736718 24u laag $ 0.846541 $ 0.846541 $ 0.846541 24u hoog 24u laag $ 0.736718$ 0.736718 $ 0.736718 24u hoog $ 0.846541$ 0.846541 $ 0.846541 Hoogste prijs ooit $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Laagste prijs $ 0.422352$ 0.422352 $ 0.422352 Prijswijziging (1u) +0.67% Prijswijziging (1D) -5.41% Prijswijziging (7D) -11.57% Prijswijziging (7D) -11.57%

Neza (SN99) real-time prijs is $0.772671. De afgelopen 24 uur werd er SN99 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.736718 en een hoogtepunt van $ 0.846541, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SN99 hoogste prijs aller tijden is $ 1.91, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.422352 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SN99 met +0.67% veranderd in het afgelopen uur, -5.41% in de afgelopen 24 uur en -11.57% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Neza (SN99) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 973.72K$ 973.72K $ 973.72K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 973.72K$ 973.72K $ 973.72K Circulerende voorraad 1.26M 1.26M 1.26M Totale voorraad 1,260,225.498097751 1,260,225.498097751 1,260,225.498097751

De huidige marktkapitalisatie van Neza is $ 973.72K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SN99 is 1.26M, met een totale voorraad van 1260225.498097751. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 973.72K.