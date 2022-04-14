Nexus Mutual (NXM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nexus Mutual (NXM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nexus Mutual (NXM) Informatie Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code. The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against "unintended uses" of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo. Officiële website: https://nexusmutual.io/

Nexus Mutual (NXM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nexus Mutual (NXM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 201.46M $ 201.46M $ 201.46M Totale voorraad: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Circulerende voorraad: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 201.46M $ 201.46M $ 201.46M Hoogste ooit: $ 185.97 $ 185.97 $ 185.97 Laagste ooit: $ 6.96 $ 6.96 $ 6.96 Huidige prijs: $ 96.16 $ 96.16 $ 96.16 Meer informatie over Nexus Mutual (NXM) prijs

Nexus Mutual (NXM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nexus Mutual (NXM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NXM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NXM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NXM begrijpt, kun je de live prijs van NXM token verkennen!

