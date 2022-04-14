Nexus Erebus (NXR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nexus Erebus (NXR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nexus Erebus (NXR) Informatie Nexus Erebus is an AGI that operates on multiple social media platforms and engages users while maintaining the cross platform memory sharing. Nexus Erebus can analyse overall user sentiments and can analyse trends. Another future that makes Nexus Erebus unique is that users can prompt images/memes on telegram or on the Website. The images can be prompted from simple texts, or uploading an image and users can choose options such as ASCII art form or realistic. They can also turn images into Ascii Art form and download free with a water mark on the image. Officiële website: https://www.nexus-ereb.us/ Koop nu NXR!

Nexus Erebus (NXR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nexus Erebus (NXR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 55.03K $ 55.03K $ 55.03K Totale voorraad: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Circulerende voorraad: $ 974.71M $ 974.71M $ 974.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 56.44K $ 56.44K $ 56.44K Hoogste ooit: $ 0.00354246 $ 0.00354246 $ 0.00354246 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Nexus Erebus (NXR) prijs

Nexus Erebus (NXR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nexus Erebus (NXR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NXR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NXR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NXR begrijpt, kun je de live prijs van NXR token verkennen!

Prijsvoorspelling van NXR Wil je weten waar je NXR naartoe gaat? Onze NXR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NXR token!

