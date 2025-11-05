BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Nexora prijs vandaag is 0.193232 USD. Volg realtime NEX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NEX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Nexora prijs vandaag is 0.193232 USD. Volg realtime NEX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NEX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over NEX

NEX Prijsinformatie

Wat is NEX

NEX whitepaper

NEX officiële website

NEX tokenomie

NEX Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Nexora logo

Nexora Prijs (NEX)

Niet genoteerd

1 NEX naar USD live prijs:

$0.193186
$0.193186$0.193186
-5.20%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Nexora (NEX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:36:54 (UTC+8)

Nexora (NEX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.179094
$ 0.179094$ 0.179094
24u laag
$ 0.207317
$ 0.207317$ 0.207317
24u hoog

$ 0.179094
$ 0.179094$ 0.179094

$ 0.207317
$ 0.207317$ 0.207317

$ 0.405217
$ 0.405217$ 0.405217

$ 0.179094
$ 0.179094$ 0.179094

-0.24%

-5.40%

-21.47%

-21.47%

Nexora (NEX) real-time prijs is $0.193232. De afgelopen 24 uur werd er NEX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.179094 en een hoogtepunt van $ 0.207317, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NEX hoogste prijs aller tijden is $ 0.405217, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.179094 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NEX met -0.24% veranderd in het afgelopen uur, -5.40% in de afgelopen 24 uur en -21.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nexora (NEX) Marktinformatie

$ 10.82M
$ 10.82M$ 10.82M

--
----

$ 19.33M
$ 19.33M$ 19.33M

56.00M
56.00M 56.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Nexora is $ 10.82M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NEX is 56.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 19.33M.

Nexora (NEX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Nexora naar USD $ -0.0110345770821065.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Nexora naar USD $ -0.0899820749.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Nexora naar USD $ -0.0861428642.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Nexora naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0110345770821065-5.40%
30 dagen$ -0.0899820749-46.56%
60 dagen$ -0.0861428642-44.58%
90 dagen$ 0--

Wat is Nexora (NEX)?

Nexora (NEX) is a decentralized ERC-20 token on the Ethereum blockchain, launched May 7, 2025 by Nexora Technologies LLC. Designed for long-term sustainability, Nexora focuses on secure, transparent, and utility-driven DeFi solutions. It launched with over $240,000 in Uniswap V4 liquidity, fully locked via Team Finance until July 2026. The tokenomics model ensures fairness, liquidity safety, and growth potential. The roadmap includes staking, governance, and multi-chain expansion to deliver lasting value to holders and the broader DeFi ecosystem.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Nexora (NEX) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Nexora Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Nexora (NEX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Nexora (NEX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Nexora te bekijken.

Bekijk nu de Nexora prijsvoorspelling !

NEX naar lokale valuta's

Nexora (NEX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Nexora (NEX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NEX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Nexora (NEX)

Hoeveel is Nexora (NEX) vandaag waard?
De live NEX prijs in USD is 0.193232 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NEX naar USD prijs?
De huidige prijs van NEX naar USD is $ 0.193232. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Nexora?
De marktkapitalisatie van NEX is $ 10.82M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NEX?
De circulerende voorraad van NEX is 56.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NEX?
NEX bereikte een ATH-prijs van 0.405217 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NEX?
NEX zag een ATL-prijs van 0.179094 USD.
Wat is het handelsvolume van NEX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NEX is -- USD.
Zal NEX dit jaar hoger gaan?
NEX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NEX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:36:54 (UTC+8)

Nexora (NEX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,436.48
$102,436.48$102,436.48

-0.72%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,332.85
$3,332.85$3,332.85

-4.97%

Solana logo

Solana

SOL

$158.32
$158.32$158.32

-1.95%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1698
$1.1698$1.1698

+56.49%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,436.48
$102,436.48$102,436.48

-0.72%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,332.85
$3,332.85$3,332.85

-4.97%

Solana logo

Solana

SOL

$158.32
$158.32$158.32

-1.95%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2459
$2.2459$2.2459

-1.58%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16435
$0.16435$0.16435

+0.25%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04173
$0.04173$0.04173

+66.92%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00850
$0.00850$0.00850

+13.33%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00587
$0.00587$0.00587

-9.69%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07840
$0.07840$0.07840

+411.08%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2494
$0.2494$0.2494

+398.80%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045786
$0.0000000045786$0.0000000045786

+226.99%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1913
$0.1913$0.1913

+192.06%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008804
$0.000008804$0.000008804

+130.65%