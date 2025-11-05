Nexora (NEX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.179094 $ 0.179094 $ 0.179094 24u laag $ 0.207317 $ 0.207317 $ 0.207317 24u hoog 24u laag $ 0.179094$ 0.179094 $ 0.179094 24u hoog $ 0.207317$ 0.207317 $ 0.207317 Hoogste prijs ooit $ 0.405217$ 0.405217 $ 0.405217 Laagste prijs $ 0.179094$ 0.179094 $ 0.179094 Prijswijziging (1u) -0.24% Prijswijziging (1D) -5.40% Prijswijziging (7D) -21.47% Prijswijziging (7D) -21.47%

Nexora (NEX) real-time prijs is $0.193232. De afgelopen 24 uur werd er NEX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.179094 en een hoogtepunt van $ 0.207317, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NEX hoogste prijs aller tijden is $ 0.405217, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.179094 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NEX met -0.24% veranderd in het afgelopen uur, -5.40% in de afgelopen 24 uur en -21.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nexora (NEX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.82M$ 10.82M $ 10.82M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 19.33M$ 19.33M $ 19.33M Circulerende voorraad 56.00M 56.00M 56.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Nexora is $ 10.82M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NEX is 56.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 19.33M.