Nexgent AI (NEXGENT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.05% Prijswijziging (1D) +4.70% Prijswijziging (7D) -26.63% Prijswijziging (7D) -26.63%

Nexgent AI (NEXGENT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NEXGENT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NEXGENT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NEXGENT met +0.05% veranderd in het afgelopen uur, +4.70% in de afgelopen 24 uur en -26.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nexgent AI (NEXGENT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 111.76K$ 111.76K $ 111.76K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 135.36K$ 135.36K $ 135.36K Circulerende voorraad 794.00M 794.00M 794.00M Totale voorraad 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938

De huidige marktkapitalisatie van Nexgent AI is $ 111.76K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NEXGENT is 794.00M, met een totale voorraad van 961680372.8780938. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 135.36K.