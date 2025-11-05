BeursDEX+
De live Nexgent AI prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime NEXGENT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NEXGENT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over NEXGENT

NEXGENT Prijsinformatie

Wat is NEXGENT

NEXGENT whitepaper

NEXGENT officiële website

NEXGENT tokenomie

NEXGENT Prijsvoorspelling

Nexgent AI Prijs (NEXGENT)

1 NEXGENT naar USD live prijs:

$0.0001404
$0.0001404
+4.60%1D
USD
Nexgent AI (NEXGENT) live prijsgrafiek
Nexgent AI (NEXGENT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0
24u laag
$ 0
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+0.05%

+4.70%

-26.63%

-26.63%

Nexgent AI (NEXGENT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NEXGENT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NEXGENT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NEXGENT met +0.05% veranderd in het afgelopen uur, +4.70% in de afgelopen 24 uur en -26.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nexgent AI (NEXGENT) Marktinformatie

$ 111.76K
$ 111.76K

--
--

$ 135.36K
$ 135.36K

794.00M
794.00M

961,680,372.8780938
961,680,372.8780938

De huidige marktkapitalisatie van Nexgent AI is $ 111.76K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NEXGENT is 794.00M, met een totale voorraad van 961680372.8780938. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 135.36K.

Nexgent AI (NEXGENT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Nexgent AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Nexgent AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Nexgent AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Nexgent AI naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+4.70%
30 dagen$ 0-45.41%
60 dagen$ 0-61.49%
90 dagen$ 0--

Wat is Nexgent AI (NEXGENT)?

Nexgent AI is a next-generation AI-powered platform designed to enable users to create, customize, and test autonomous agents capable of conducting deep market research, raising real-time trade signals, and executing strategies on the blockchain in a sandboxed environment with precision. Built on Solana and architected for future cross-chain expansion, Nexgent combines machine learning, on-chain data analysis, and intuitive tools to make algorithmic strategy design and performance testing more accessible — empowering users to explore, refine, and validate trading ideas in a safe, simulation-based environment.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Nexgent AI (NEXGENT) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Nexgent AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Nexgent AI (NEXGENT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Nexgent AI (NEXGENT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Nexgent AI te bekijken.

Bekijk nu de Nexgent AI prijsvoorspelling !

NEXGENT naar lokale valuta's

Nexgent AI (NEXGENT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Nexgent AI (NEXGENT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NEXGENT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Nexgent AI (NEXGENT)

Hoeveel is Nexgent AI (NEXGENT) vandaag waard?
De live NEXGENT prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NEXGENT naar USD prijs?
De huidige prijs van NEXGENT naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Nexgent AI?
De marktkapitalisatie van NEXGENT is $ 111.76K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NEXGENT?
De circulerende voorraad van NEXGENT is 794.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NEXGENT?
NEXGENT bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NEXGENT?
NEXGENT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van NEXGENT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NEXGENT is -- USD.
Zal NEXGENT dit jaar hoger gaan?
NEXGENT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NEXGENT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$103,347.86

$3,362.81

$158.72

$1.0000

$0.9771

$103,347.86

$3,362.81

$2.2591

$158.72

$0.16619

$0.00000

$0.00000

$0.03589

$0.01087

$0.00849

$0.2311

$0.0000000048579

$0.2199

$0.000008954

$189.91

