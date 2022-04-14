Newmoney AI (NEW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Newmoney AI (NEW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Newmoney AI (NEW) Informatie Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required. Officiële website: https://newmoney.ai/ Whitepaper: https://docs.newmoney.ai/

Newmoney AI (NEW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Newmoney AI (NEW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.60K $ 6.60K $ 6.60K Totale voorraad: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Circulerende voorraad: $ 925.10M $ 925.10M $ 925.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.13K $ 7.13K $ 7.13K Hoogste ooit: $ 0.00594364 $ 0.00594364 $ 0.00594364 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Newmoney AI (NEW) prijs

Newmoney AI (NEW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Newmoney AI (NEW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NEW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NEW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NEW begrijpt, kun je de live prijs van NEW token verkennen!

Prijsvoorspelling van NEW Wil je weten waar je NEW naartoe gaat? Onze NEW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NEW token!

