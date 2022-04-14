New Doge (GNOCCHI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in New Doge (GNOCCHI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit. Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme. The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu's image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins.

New Doge (GNOCCHI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor New Doge (GNOCCHI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 64.29K $ 64.29K $ 64.29K Totale voorraad: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Circulerende voorraad: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 64.29K $ 64.29K $ 64.29K Hoogste ooit: $ 0.00157926 $ 0.00157926 $ 0.00157926 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over New Doge (GNOCCHI) prijs

New Doge (GNOCCHI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van New Doge (GNOCCHI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GNOCCHI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GNOCCHI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GNOCCHI begrijpt, kun je de live prijs van GNOCCHI token verkennen!

Prijsvoorspelling van GNOCCHI Wil je weten waar je GNOCCHI naartoe gaat? Onze GNOCCHI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GNOCCHI token!

