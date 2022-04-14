New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Informatie "$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom. "$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom. Officiële website: https://haggis.vip/ Koop nu HAGGIS!

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.09K $ 43.09K $ 43.09K Totale voorraad: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Circulerende voorraad: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.09K $ 43.09K $ 43.09K Hoogste ooit: $ 0.00715708 $ 0.00715708 $ 0.00715708 Laagste ooit: $ 0.00003342 $ 0.00003342 $ 0.00003342 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) prijs

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HAGGIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HAGGIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HAGGIS begrijpt, kun je de live prijs van HAGGIS token verkennen!

Prijsvoorspelling van HAGGIS Wil je weten waar je HAGGIS naartoe gaat? Onze HAGGIS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HAGGIS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!