NEUY (NEUY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.03013923 $ 0.03013923 $ 0.03013923 24u laag $ 0.03344474 $ 0.03344474 $ 0.03344474 24u hoog 24u laag $ 0.03013923$ 0.03013923 $ 0.03013923 24u hoog $ 0.03344474$ 0.03344474 $ 0.03344474 Hoogste prijs ooit $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Laagste prijs $ 0.0127721$ 0.0127721 $ 0.0127721 Prijswijziging (1u) +0.07% Prijswijziging (1D) -1.64% Prijswijziging (7D) -13.83% Prijswijziging (7D) -13.83%

NEUY (NEUY) real-time prijs is $0.03217017. De afgelopen 24 uur werd er NEUY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03013923 en een hoogtepunt van $ 0.03344474, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NEUY hoogste prijs aller tijden is $ 1.51, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0127721 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NEUY met +0.07% veranderd in het afgelopen uur, -1.64% in de afgelopen 24 uur en -13.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NEUY (NEUY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Circulerende voorraad 64.08M 64.08M 64.08M Totale voorraad 71,280,000.0 71,280,000.0 71,280,000.0

De huidige marktkapitalisatie van NEUY is $ 2.05M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NEUY is 64.08M, met een totale voorraad van 71280000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.28M.