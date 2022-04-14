Neutra Finance (NEU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Neutra Finance (NEU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Neutra Finance (NEU) Informatie Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters Officiële website: https://neutra.finance/ Whitepaper: https://docs.neutra.finance/english/

Neutra Finance (NEU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Neutra Finance (NEU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 88.10K $ 88.10K $ 88.10K Totale voorraad: $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Circulerende voorraad: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 265.27K $ 265.27K $ 265.27K Hoogste ooit: $ 3.43 $ 3.43 $ 3.43 Laagste ooit: $ 0.01050565 $ 0.01050565 $ 0.01050565 Huidige prijs: $ 0.04446833 $ 0.04446833 $ 0.04446833 Meer informatie over Neutra Finance (NEU) prijs

Neutra Finance (NEU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Neutra Finance (NEU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NEU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NEU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NEU begrijpt, kun je de live prijs van NEU token verkennen!

