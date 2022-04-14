neuron ICP (NICP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in neuron ICP (NICP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

neuron ICP (NICP) Informatie nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP. Officiële website: https://waterneuron.fi/

neuron ICP (NICP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor neuron ICP (NICP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 801.35K $ 801.35K $ 801.35K Totale voorraad: $ 178.93K $ 178.93K $ 178.93K Circulerende voorraad: $ 178.93K $ 178.93K $ 178.93K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 801.35K $ 801.35K $ 801.35K Hoogste ooit: $ 15.12 $ 15.12 $ 15.12 Laagste ooit: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 Huidige prijs: $ 4.48 $ 4.48 $ 4.48 Meer informatie over neuron ICP (NICP) prijs

neuron ICP (NICP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van neuron ICP (NICP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NICP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NICP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NICP begrijpt, kun je de live prijs van NICP token verkennen!

Prijsvoorspelling van NICP Wil je weten waar je NICP naartoe gaat? Onze NICP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NICP token!

