Neurobro (BRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Neurobro (BRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Neurobro (BRO) Informatie Neurobro is an AI-powered agent designed to revolutionize cryptocurrency research and education. The project aims to bridge the gap between complex blockchain systems and everyday users by providing real-time market insights, personalized education, and actionable analytics. Neurobro operates as an independent crypto market analyst and influencer who uses automation to streamline the analysis-to-content process. Neurobro is an AI-powered agent designed to revolutionize cryptocurrency research and education. The project aims to bridge the gap between complex blockchain systems and everyday users by providing real-time market insights, personalized education, and actionable analytics. Neurobro operates as an independent crypto market analyst and influencer who uses automation to streamline the analysis-to-content process. Officiële website: https://neurobro.ai/ Whitepaper: https://neurobro.gitbook.io/ Koop nu BRO!

Neurobro (BRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Neurobro (BRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Totale voorraad: $ 993.02M $ 993.02M $ 993.02M Circulerende voorraad: $ 798.69M $ 798.69M $ 798.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Hoogste ooit: $ 0.04497111 $ 0.04497111 $ 0.04497111 Laagste ooit: $ 0.00142521 $ 0.00142521 $ 0.00142521 Huidige prijs: $ 0.00242801 $ 0.00242801 $ 0.00242801 Meer informatie over Neurobro (BRO) prijs

Neurobro (BRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Neurobro (BRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BRO begrijpt, kun je de live prijs van BRO token verkennen!

Prijsvoorspelling van BRO Wil je weten waar je BRO naartoe gaat? Onze BRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BRO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!