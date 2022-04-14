Neuralis AI (NEURAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Neuralis AI (NEURAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Neuralis AI (NEURAI) Informatie Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations. Key Functionalities - Advanced Customization: Train Your AI Agents - Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents - AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents

Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents

AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents Officiële website: https://neuralisai.io Whitepaper: https://neuralis-ai-whitepaper-v1-0.gitbook.io/neuralis-ai-whitepaper-v1.0 Koop nu NEURAI!

Neuralis AI (NEURAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Neuralis AI (NEURAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.59K $ 20.59K $ 20.59K Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.59K $ 20.59K $ 20.59K Hoogste ooit: $ 0.170775 $ 0.170775 $ 0.170775 Laagste ooit: $ 0.00946734 $ 0.00946734 $ 0.00946734 Huidige prijs: $ 0.02059063 $ 0.02059063 $ 0.02059063 Meer informatie over Neuralis AI (NEURAI) prijs

Neuralis AI (NEURAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Neuralis AI (NEURAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NEURAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NEURAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NEURAI begrijpt, kun je de live prijs van NEURAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van NEURAI Wil je weten waar je NEURAI naartoe gaat? Onze NEURAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NEURAI token!

