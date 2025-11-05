Netflix xStock (NFLXX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1,078.79 $ 1,078.79 $ 1,078.79 24u laag $ 1,102.14 $ 1,102.14 $ 1,102.14 24u hoog 24u laag $ 1,078.79$ 1,078.79 $ 1,078.79 24u hoog $ 1,102.14$ 1,102.14 $ 1,102.14 Hoogste prijs ooit $ 1,592.14$ 1,592.14 $ 1,592.14 Laagste prijs $ 1,078.79$ 1,078.79 $ 1,078.79 Prijswijziging (1u) -0.47% Prijswijziging (1D) -1.04% Prijswijziging (7D) -1.76% Prijswijziging (7D) -1.76%

Netflix xStock (NFLXX) real-time prijs is $1,083.84. De afgelopen 24 uur werd er NFLXX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1,078.79 en een hoogtepunt van $ 1,102.14, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NFLXX hoogste prijs aller tijden is $ 1,592.14, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1,078.79 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NFLXX met -0.47% veranderd in het afgelopen uur, -1.04% in de afgelopen 24 uur en -1.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Netflix xStock (NFLXX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 472.81K$ 472.81K $ 472.81K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 23.25M$ 23.25M $ 23.25M Circulerende voorraad 437.30 437.30 437.30 Totale voorraad 21,499.99967815 21,499.99967815 21,499.99967815

De huidige marktkapitalisatie van Netflix xStock is $ 472.81K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NFLXX is 437.30, met een totale voorraad van 21499.99967815. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 23.25M.