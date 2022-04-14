Nest Institutional Vault (NINSTO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nest Institutional Vault (NINSTO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nest Institutional Vault (NINSTO) Informatie Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nINSTO is a curated earn strategy built for institutional-grade liquidity and adaptive yield. It combines tokenized money market funds from UBS uMint and Blackstone Senior Loan ETF. The result is a balanced portfolio of conservative short-term debt and dynamic market-driven returns. Designed for stability without sacrificing performance, nINSTO delivers trusted income across traditional and digital markets. Officiële website: https://app.nest.credit/nest-institutional-vault

Nest Institutional Vault (NINSTO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nest Institutional Vault (NINSTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Totale voorraad: $ 5.94M $ 5.94M $ 5.94M Circulerende voorraad: $ 5.94M $ 5.94M $ 5.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Hoogste ooit: $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 Laagste ooit: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Huidige prijs: $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 Meer informatie over Nest Institutional Vault (NINSTO) prijs

Nest Institutional Vault (NINSTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nest Institutional Vault (NINSTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NINSTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NINSTO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NINSTO begrijpt, kun je de live prijs van NINSTO token verkennen!

Prijsvoorspelling van NINSTO Wil je weten waar je NINSTO naartoe gaat? Onze NINSTO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

