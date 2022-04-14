Nest Elixir Vault (NELIXIR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nest Elixir Vault (NELIXIR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Informatie At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly. Officiële website: https://app.nest.credit/nest-elixir-vault

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nest Elixir Vault (NELIXIR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 349.68K Totale voorraad: $ 336.67K Circulerende voorraad: $ 336.67K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 349.68K Hoogste ooit: $ 1.039 Laagste ooit: $ 1.018 Huidige prijs: $ 1.039

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nest Elixir Vault (NELIXIR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NELIXIR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NELIXIR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NELIXIR begrijpt, kun je de live prijs van NELIXIR token verkennen!

Prijsvoorspelling van NELIXIR Wil je weten waar je NELIXIR naartoe gaat? Onze NELIXIR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NELIXIR token!

