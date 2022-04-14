Nest AI by Virtuals (NEST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nest AI by Virtuals (NEST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nest AI by Virtuals (NEST) Informatie Nest AI is an autonomous intelligence designed to understand, respond, and act in DeFi without human intervention. Combining the power of DeFi and AI (DeFAI), it educates, simplifies, and optimizes strategies to empower users of all levels. From yield farming to advanced restaking protocols, Nest AI provides actionable insights and tailored solutions. Powered by YieldNest, it's your DeFi guide and optimizer. Officiële website: https://0xnest.ai/

Nest AI by Virtuals (NEST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nest AI by Virtuals (NEST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 520.79K $ 520.79K $ 520.79K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 520.79K $ 520.79K $ 520.79K Hoogste ooit: $ 0.0019148 $ 0.0019148 $ 0.0019148 Laagste ooit: $ 0.00039975 $ 0.00039975 $ 0.00039975 Huidige prijs: $ 0.00052078 $ 0.00052078 $ 0.00052078 Meer informatie over Nest AI by Virtuals (NEST) prijs

Nest AI by Virtuals (NEST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nest AI by Virtuals (NEST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NEST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NEST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NEST begrijpt, kun je de live prijs van NEST token verkennen!

Prijsvoorspelling van NEST Wil je weten waar je NEST naartoe gaat? Onze NEST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NEST token!

