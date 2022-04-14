NerveNetwork (NVT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NerveNetwork (NVT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NerveNetwork (NVT) Informatie Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service. Officiële website: https://nerve.network/

NerveNetwork (NVT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NerveNetwork (NVT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 412.34K $ 412.34K $ 412.34K Totale voorraad: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Circulerende voorraad: $ 421.24M $ 421.24M $ 421.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Hoogste ooit: $ 0.365258 $ 0.365258 $ 0.365258 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00097887 $ 0.00097887 $ 0.00097887 Meer informatie over NerveNetwork (NVT) prijs

NerveNetwork (NVT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NerveNetwork (NVT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NVT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NVT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NVT begrijpt, kun je de live prijs van NVT token verkennen!

