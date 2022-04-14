NerveFlux (NERVE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NerveFlux (NERVE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NerveFlux (NERVE) Informatie The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated. Officiële website: https://nerveflux.io/

NerveFlux (NERVE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NerveFlux (NERVE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.75K $ 17.75K $ 17.75K Totale voorraad: $ 184.57M $ 184.57M $ 184.57M Circulerende voorraad: $ 44.08M $ 44.08M $ 44.08M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 74.31K $ 74.31K $ 74.31K Hoogste ooit: $ 0.02920145 $ 0.02920145 $ 0.02920145 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0004026 $ 0.0004026 $ 0.0004026 Meer informatie over NerveFlux (NERVE) prijs

NerveFlux (NERVE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NerveFlux (NERVE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NERVE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NERVE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NERVE begrijpt, kun je de live prijs van NERVE token verkennen!

