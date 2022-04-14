Neos Credits (NCR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Neos Credits (NCR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Neos Credits (NCR) Informatie Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It's one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone's life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers. Officiële website: https://neos.com/

Neos Credits (NCR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Neos Credits (NCR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Totale voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Circulerende voorraad: $ 40.65M $ 40.65M $ 40.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Hoogste ooit: $ 9.42 $ 9.42 $ 9.42 Laagste ooit: $ 0.02018704 $ 0.02018704 $ 0.02018704 Huidige prijs: $ 0.03439103 $ 0.03439103 $ 0.03439103 Meer informatie over Neos Credits (NCR) prijs

Neos Credits (NCR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Neos Credits (NCR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NCR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NCR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NCR begrijpt, kun je de live prijs van NCR token verkennen!

