Neonet AI (NEONET) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001205 $ 0.00001205 $ 0.00001205 24u laag $ 0.00001329 $ 0.00001329 $ 0.00001329 24u hoog 24u laag $ 0.00001205$ 0.00001205 $ 0.00001205 24u hoog $ 0.00001329$ 0.00001329 $ 0.00001329 Hoogste prijs ooit $ 0.00153661$ 0.00153661 $ 0.00153661 Laagste prijs $ 0.00001036$ 0.00001036 $ 0.00001036 Prijswijziging (1u) 0.00% Prijswijziging (1D) -0.92% Prijswijziging (7D) -42.28% Prijswijziging (7D) -42.28%

Neonet AI (NEONET) real-time prijs is $0.00001317. De afgelopen 24 uur werd er NEONET verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001205 en een hoogtepunt van $ 0.00001329, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NEONET hoogste prijs aller tijden is $ 0.00153661, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001036 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NEONET met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, -0.92% in de afgelopen 24 uur en -42.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Neonet AI (NEONET) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 13.17K$ 13.17K $ 13.17K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 13.17K$ 13.17K $ 13.17K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Neonet AI is $ 13.17K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NEONET is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.17K.