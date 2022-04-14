Nemo Sum (NEMO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nemo Sum (NEMO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nemo Sum (NEMO) Informatie NEMO IS NOBODY, YET EVERYBODY. NEMO SUM FOSTERS A STRONG PRESENCE OF MIND IN THOSE WHO TRUST IN EXTRAORDINARY DEEDS. IT PROMISES WEALTH, KNOWLEDGE AND ANONYMITY. JOIN THE JOURNEY INTO UNCHARTERED WATERS. THOSE WHO HAVE BEEN THROUGH BITTER EXPERIENCES AND TRAVELED FAR ENJOY EVEN THEIR SUFFERINGS AFTER A TIME. Officiële website: https://nemosum.io

Nemo Sum (NEMO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nemo Sum (NEMO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 128.22K $ 128.22K $ 128.22K Totale voorraad: $ 978.67M $ 978.67M $ 978.67M Circulerende voorraad: $ 928.67M $ 928.67M $ 928.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 135.12K $ 135.12K $ 135.12K Hoogste ooit: $ 0.055695 $ 0.055695 $ 0.055695 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013806 $ 0.00013806 $ 0.00013806 Meer informatie over Nemo Sum (NEMO) prijs

Nemo Sum (NEMO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nemo Sum (NEMO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NEMO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NEMO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NEMO begrijpt, kun je de live prijs van NEMO token verkennen!

Prijsvoorspelling van NEMO Wil je weten waar je NEMO naartoe gaat? Onze NEMO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NEMO token!

