Nemesis Downfall (ND) Informatie Nemesis Downfall is a play-to-earn, multiplayer, first person shooter video game that offers modern gameplay and uses blockchain as a tool to facilitate in-game economy. Nemesis Downfall is a play-to-earn, multiplayer, first person shooter video game that offers modern gameplay and uses blockchain as a tool to facilitate in-game economy. Officiële website: https://nemesisdownfall.com/ Whitepaper: https://nemesisdownfall.com/whitepaper/ Koop nu ND!

Nemesis Downfall (ND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nemesis Downfall (ND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.88K Totale voorraad: $ 19.30B Circulerende voorraad: $ 17.08B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.65K Hoogste ooit: $ 0 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Nemesis Downfall (ND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nemesis Downfall (ND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ND begrijpt, kun je de live prijs van ND token verkennen!

