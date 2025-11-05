NEMA (NEMA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00195976 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -1.03% Prijswijziging (1D) -8.87% Prijswijziging (7D) -20.25%

NEMA (NEMA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NEMA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NEMA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00195976, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NEMA met -1.03% veranderd in het afgelopen uur, -8.87% in de afgelopen 24 uur en -20.25% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NEMA (NEMA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 225.24K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 237.31K Circulerende voorraad 942.09M Totale voorraad 992,549,780.223087

De huidige marktkapitalisatie van NEMA is $ 225.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NEMA is 942.09M, met een totale voorraad van 992549780.223087. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 237.31K.