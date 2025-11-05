BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live NEMA prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime NEMA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NEMA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live NEMA prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime NEMA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NEMA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over NEMA

NEMA Prijsinformatie

Wat is NEMA

NEMA officiële website

NEMA tokenomie

NEMA Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

NEMA logo

NEMA Prijs (NEMA)

Niet genoteerd

1 NEMA naar USD live prijs:

$0.00023909
$0.00023909$0.00023909
-8.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
NEMA (NEMA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:24:06 (UTC+8)

NEMA (NEMA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00195976
$ 0.00195976$ 0.00195976

$ 0
$ 0$ 0

-1.03%

-8.87%

-20.25%

-20.25%

NEMA (NEMA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NEMA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NEMA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00195976, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NEMA met -1.03% veranderd in het afgelopen uur, -8.87% in de afgelopen 24 uur en -20.25% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NEMA (NEMA) Marktinformatie

$ 225.24K
$ 225.24K$ 225.24K

--
----

$ 237.31K
$ 237.31K$ 237.31K

942.09M
942.09M 942.09M

992,549,780.223087
992,549,780.223087 992,549,780.223087

De huidige marktkapitalisatie van NEMA is $ 225.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NEMA is 942.09M, met een totale voorraad van 992549780.223087. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 237.31K.

NEMA (NEMA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van NEMA naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van NEMA naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van NEMA naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van NEMA naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-8.87%
30 dagen$ 0+18.25%
60 dagen$ 0-56.42%
90 dagen$ 0--

Wat is NEMA (NEMA)?

Project Nema is a research initiative enhancing AI memory and companionship by integrating the C. elegans neural connectome with a large language model (LLM). The LLM translates human language to interact with the worm's simulated brain, addressing LLMs' lack of persistent emotional or psychological states beyond context windows. This creates a stable, evolving neural state that retains history across sessions. For example, user inputs like "good morning Nema" fetch state and history for processing. Utilities include companionship, where Nema acts as the LLM's "soul" for long-term personality building, and dynamic adaptation mimicking life. It also aims to boost LLM outputs via extended memory. The project involves user management and visualizations.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

NEMA (NEMA) hulpbron

Officiële website

NEMA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal NEMA (NEMA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je NEMA (NEMA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor NEMA te bekijken.

Bekijk nu de NEMA prijsvoorspelling !

NEMA naar lokale valuta's

NEMA (NEMA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van NEMA (NEMA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NEMA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over NEMA (NEMA)

Hoeveel is NEMA (NEMA) vandaag waard?
De live NEMA prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NEMA naar USD prijs?
De huidige prijs van NEMA naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van NEMA?
De marktkapitalisatie van NEMA is $ 225.24K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NEMA?
De circulerende voorraad van NEMA is 942.09M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NEMA?
NEMA bereikte een ATH-prijs van 0.00195976 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NEMA?
NEMA zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van NEMA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NEMA is -- USD.
Zal NEMA dit jaar hoger gaan?
NEMA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NEMA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:24:06 (UTC+8)

NEMA (NEMA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,295.24
$103,295.24$103,295.24

+0.11%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,359.39
$3,359.39$3,359.39

-4.21%

Solana logo

Solana

SOL

$158.65
$158.65$158.65

-1.75%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9889
$0.9889$0.9889

+32.29%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,295.24
$103,295.24$103,295.24

+0.11%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,359.39
$3,359.39$3,359.39

-4.21%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2607
$2.2607$2.2607

-0.93%

Solana logo

Solana

SOL

$158.65
$158.65$158.65

-1.75%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16621
$0.16621$0.16621

+1.39%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03577
$0.03577$0.03577

+43.08%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01087
$0.01087$0.01087

+44.93%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00849
$0.00849$0.00849

+30.61%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2312
$0.2312$0.2312

+362.40%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000048161
$0.0000000048161$0.0000000048161

+243.95%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2178
$0.2178$0.2178

+232.51%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008895
$0.000008895$0.000008895

+133.03%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$192.16
$192.16$192.16

+133.57%