Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Informatie Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure. Officiële website: https://nekodex.org/ Whitepaper: https://docs.nekodex.org/

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Totale voorraad: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B Circulerende voorraad: $ 1.85B $ 1.85B $ 1.85B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Hoogste ooit: $ 0.00449354 $ 0.00449354 $ 0.00449354 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00064047 $ 0.00064047 $ 0.00064047 Meer informatie over Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) prijs

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ((=ↀΩↀ=)) tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ((=ↀΩↀ=)) tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ((=ↀΩↀ=)) begrijpt, kun je de live prijs van ((=ↀΩↀ=)) token verkennen!

Prijsvoorspelling van ((=ↀΩↀ=)) Wil je weten waar je ((=ↀΩↀ=)) naartoe gaat? Onze ((=ↀΩↀ=)) prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ((=ↀΩↀ=)) token!

