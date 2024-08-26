Neirei (NEIREI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Neirei (NEIREI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Neirei (NEIREI) Informatie NeiRei is a meme token that is a Chinese twist on Neiro, sister of the OG Doge. It has 0/0 taxes and was built to bring some fun to the crypto market. The Community Takeover (CTO) started on August 26, 2024 and has been thriving since. The team is full of chads, ready to hustle harder than a street vendor selling dumplings at rush hour! Prepare yourself for a journey packed with more spice than a Sichuan hot pot! NeiRei is a meme token that is a Chinese twist on Neiro, sister of the OG Doge. It has 0/0 taxes and was built to bring some fun to the crypto market. The Community Takeover (CTO) started on August 26, 2024 and has been thriving since. The team is full of chads, ready to hustle harder than a street vendor selling dumplings at rush hour! Prepare yourself for a journey packed with more spice than a Sichuan hot pot! Officiële website: https://www.neireitoken.xyz/ Koop nu NEIREI!

Neirei (NEIREI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Neirei (NEIREI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 97.98K $ 97.98K $ 97.98K Totale voorraad: $ 99.27B $ 99.27B $ 99.27B Circulerende voorraad: $ 99.27B $ 99.27B $ 99.27B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 97.98K $ 97.98K $ 97.98K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Neirei (NEIREI) prijs

Neirei (NEIREI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Neirei (NEIREI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NEIREI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NEIREI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NEIREI begrijpt, kun je de live prijs van NEIREI token verkennen!

Prijsvoorspelling van NEIREI Wil je weten waar je NEIREI naartoe gaat? Onze NEIREI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NEIREI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!