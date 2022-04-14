Neemo Staked Astar (NSASTR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Neemo Staked Astar (NSASTR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Neemo Staked Astar (NSASTR) Informatie Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets' potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem. Officiële website: https://neemo.finance/

Neemo Staked Astar (NSASTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Neemo Staked Astar (NSASTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M Totale voorraad: $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M Circulerende voorraad: $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M Hoogste ooit: $ 0.0567 $ 0.0567 $ 0.0567 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.01948734 $ 0.01948734 $ 0.01948734 Meer informatie over Neemo Staked Astar (NSASTR) prijs

Neemo Staked Astar (NSASTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Neemo Staked Astar (NSASTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NSASTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NSASTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NSASTR begrijpt, kun je de live prijs van NSASTR token verkennen!

Prijsvoorspelling van NSASTR Wil je weten waar je NSASTR naartoe gaat? Onze NSASTR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NSASTR token!

