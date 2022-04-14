Nebula (NEB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nebula (NEB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nebula (NEB) Informatie Nebula ExchangeWhat is Nebula Exchange? Nebula Exchange is a cutting-edge cross-chain DEX aggregator that enables seamless token swaps across multiple blockchain networks. Our platform finds the best routes and rates across different DEXes and bridges, ensuring you get the most optimal deals for your trades. By leveraging advanced routing algorithms and integrating with multiple DEX aggregators and bridges, we eliminate the complexity of cross-chain transactions, making it simple for users to swap tokens between different networks with just a few clicks. Why Choose Nebula Exchange? Best Rates Guaranteed Our advanced routing algorithm compares prices across multiple DEXes and bridges to find you the best possible rates, saving you money on every trade. Cross-Chain Swaps Seamlessly swap tokens across different blockchain networks without the complexity of manual bridging. One transaction handles everything. Security First Your security is our priority. All integrated protocols are thoroughly audited, and we implement robust security measures to protect your assets. Gas Optimization Our smart routing considers gas costs across different chains to ensure you get the most cost-effective route for your trades. Officiële website: https://nebex.io/ Koop nu NEB!

Nebula (NEB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nebula (NEB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.26K $ 7.26K $ 7.26K Totale voorraad: $ 998.15M $ 998.15M $ 998.15M Circulerende voorraad: $ 998.15M $ 998.15M $ 998.15M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.26K $ 7.26K $ 7.26K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Nebula (NEB) prijs

Nebula (NEB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nebula (NEB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NEB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NEB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NEB begrijpt, kun je de live prijs van NEB token verkennen!

Prijsvoorspelling van NEB Wil je weten waar je NEB naartoe gaat? Onze NEB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NEB token!

