NBM Lumite (NBMLUM) Informatie NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes. Officiële website: https://game.nftbattleminers.com/ Whitepaper: https://nbmofficialwiki.gitbook.io/nbm-shadow-depths/overview/nft-battle-miners-official-wiki/iii-resources/lumite Koop nu NBMLUM!

NBM Lumite (NBMLUM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NBM Lumite (NBMLUM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 71.81K $ 71.81K $ 71.81K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 84.48K $ 84.48K $ 84.48K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over NBM Lumite (NBMLUM) prijs

NBM Lumite (NBMLUM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NBM Lumite (NBMLUM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NBMLUM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NBMLUM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NBMLUM begrijpt, kun je de live prijs van NBMLUM token verkennen!

Prijsvoorspelling van NBMLUM Wil je weten waar je NBMLUM naartoe gaat? Onze NBMLUM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NBMLUM token!

