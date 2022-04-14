Navigate (NVG8) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Navigate (NVG8), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Navigate (NVG8) Informatie Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security. Officiële website: https://nvg8.io Whitepaper: https://docs.nvg8.io/navigate-documentation-hub/ Koop nu NVG8!

Navigate (NVG8) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Navigate (NVG8), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 538.93K $ 538.93K $ 538.93K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 140.81M $ 140.81M $ 140.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M Hoogste ooit: $ 0.055605 $ 0.055605 $ 0.055605 Laagste ooit: $ 0.00382796 $ 0.00382796 $ 0.00382796 Huidige prijs: $ 0.00382739 $ 0.00382739 $ 0.00382739 Meer informatie over Navigate (NVG8) prijs

Navigate (NVG8) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Navigate (NVG8) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NVG8 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NVG8 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NVG8 begrijpt, kun je de live prijs van NVG8 token verkennen!

Prijsvoorspelling van NVG8 Wil je weten waar je NVG8 naartoe gaat? Onze NVG8 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NVG8 token!

