Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Informatie Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals. Officiële website: https://deuro.com/ Whitepaper: https://docs.deuro.com/

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Totale voorraad: $ 13.48M $ 13.48M $ 13.48M Circulerende voorraad: $ 13.48M $ 13.48M $ 13.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Hoogste ooit: $ 0.421108 $ 0.421108 $ 0.421108 Laagste ooit: $ 0.378816 $ 0.378816 $ 0.378816 Huidige prijs: $ 0.392247 $ 0.392247 $ 0.392247 Meer informatie over Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) prijs

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NDEPS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NDEPS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NDEPS begrijpt, kun je de live prijs van NDEPS token verkennen!

