De live Nativ prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime NTV naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NTV prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over NTV

NTV Prijsinformatie

Wat is NTV

NTV officiële website

NTV tokenomie

NTV Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Nativ logo

Nativ Prijs (NTV)

Niet genoteerd

1 NTV naar USD live prijs:

--
----
-11.50%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Nativ (NTV) live prijsgrafiek
Nativ (NTV) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-11.59%

+11.97%

+11.97%

Nativ (NTV) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NTV verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NTV hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NTV met +0.15% veranderd in het afgelopen uur, -11.59% in de afgelopen 24 uur en +11.97% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Nativ (NTV) Marktinformatie

$ 19.57K
$ 19.57K$ 19.57K

--
----

$ 98.08K
$ 98.08K$ 98.08K

29.53B
29.53B 29.53B

148,000,000,000.0
148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Nativ is $ 19.57K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NTV is 29.53B, met een totale voorraad van 148000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 98.08K.

Nativ (NTV) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Nativ naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Nativ naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Nativ naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Nativ naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-11.59%
30 dagen$ 0-94.38%
60 dagen$ 0-95.33%
90 dagen$ 0--

Wat is Nativ (NTV)?

Nativ is a pioneering business ecosystem that combines a virtual Earth environment with a blockchainpowered investment platform and thriving economy. This is the first accessible gateway into the AIenhanced environment, offering a recognisable virtual environment for users to interact with and a unique intelligent economy that offers multiple methods of generating rewards. Nativ’s unique virtual economy grows organically as more users engage and interact with the environment. For a small amount, users (known as Nativs) can buy virtual land and locations they recognise to develop, rent or sell. They can open businesses, acquire non-fungible tokens (NFTs) and create a portfolio of digital assets. These assets can then be used to generate additional Nativ tokens (NTV), which can be reinvested or extracted. AI-driven market insights help users optimise their assets, while blockchain technology ensures secure and transparent transactions. Over time, Nativs can build a digital empire spanning cities, countries, and continents. As the ecosystem evolves, more features within Nativ unlock, resulting in an infinitely adaptive and expanding environment.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Nativ (NTV) hulpbron

Officiële website

Nativ Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Nativ (NTV) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Nativ (NTV) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Nativ te bekijken.

Bekijk nu de Nativ prijsvoorspelling !

NTV naar lokale valuta's

Nativ (NTV) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Nativ (NTV) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NTV token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Nativ (NTV)

Hoeveel is Nativ (NTV) vandaag waard?
De live NTV prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NTV naar USD prijs?
De huidige prijs van NTV naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Nativ?
De marktkapitalisatie van NTV is $ 19.57K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NTV?
De circulerende voorraad van NTV is 29.53B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NTV?
NTV bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NTV?
NTV zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van NTV?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NTV is -- USD.
Zal NTV dit jaar hoger gaan?
NTV kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NTV prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:23:52 (UTC+8)

Nativ (NTV) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

