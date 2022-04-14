Nash (NEX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nash (NEX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nash (NEX) Informatie Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life. Officiële website: https://nash.io/en/

Nash (NEX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nash (NEX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.46M $ 7.46M $ 7.46M Totale voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Circulerende voorraad: $ 44.40M $ 44.40M $ 44.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.40M $ 8.40M $ 8.40M Hoogste ooit: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Laagste ooit: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Huidige prijs: $ 0.167994 $ 0.167994 $ 0.167994 Meer informatie over Nash (NEX) prijs

Nash (NEX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nash (NEX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NEX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NEX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NEX begrijpt, kun je de live prijs van NEX token verkennen!

