Nash Smart Finance (NASF) Informatie Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives. Officiële website: https://nashsmartfinance.io/ Whitepaper: https://docs.nashsmartfinance.io/

Nash Smart Finance (NASF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nash Smart Finance (NASF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 274.80K $ 274.80K $ 274.80K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 274.80K $ 274.80K $ 274.80K Hoogste ooit: $ 0.03036396 $ 0.03036396 $ 0.03036396 Laagste ooit: $ 0.00595173 $ 0.00595173 $ 0.00595173 Huidige prijs: $ 0.02747984 $ 0.02747984 $ 0.02747984 Meer informatie over Nash Smart Finance (NASF) prijs

Nash Smart Finance (NASF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nash Smart Finance (NASF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NASF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NASF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NASF begrijpt, kun je de live prijs van NASF token verkennen!

Prijsvoorspelling van NASF Wil je weten waar je NASF naartoe gaat? Onze NASF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NASF token!

