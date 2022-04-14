NASDEX (NSDX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NASDEX (NSDX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NASDEX (NSDX) Informatie NASDEX is a decentralized exchange that offers our users the ability to trade tokenized equities on blockchain via our minting and trading mechanism that mimics the offchain economics of the real world equity price. Officiële website: https://www.nasdex.xyz/

NASDEX (NSDX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NASDEX (NSDX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 159.56K Totale voorraad: $ 77.34M Circulerende voorraad: $ 18.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 649.96K Hoogste ooit: $ 0.908581 Laagste ooit: $ 0.00550403 Huidige prijs: $ 0.00840627

NASDEX (NSDX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NASDEX (NSDX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NSDX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NSDX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NSDX begrijpt, kun je de live prijs van NSDX token verkennen!

Prijsvoorspelling van NSDX Wil je weten waar je NSDX naartoe gaat? Onze NSDX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

