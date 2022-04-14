NAOS Finance (NAOS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NAOS Finance (NAOS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NAOS Finance (NAOS) Informatie NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance. Officiële website: https://naos.finance/

NAOS Finance (NAOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NAOS Finance (NAOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 284.33K $ 284.33K $ 284.33K Totale voorraad: $ 219.18M $ 219.18M $ 219.18M Circulerende voorraad: $ 84.22M $ 84.22M $ 84.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 739.92K $ 739.92K $ 739.92K Hoogste ooit: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 Laagste ooit: $ 0.00104796 $ 0.00104796 $ 0.00104796 Huidige prijs: $ 0.0033766 $ 0.0033766 $ 0.0033766 Meer informatie over NAOS Finance (NAOS) prijs

NAOS Finance (NAOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NAOS Finance (NAOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NAOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NAOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NAOS begrijpt, kun je de live prijs van NAOS token verkennen!

Prijsvoorspelling van NAOS Wil je weten waar je NAOS naartoe gaat? Onze NAOS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NAOS token!

