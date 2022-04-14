Nameless (NAME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nameless (NAME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nameless (NAME) Informatie Just a Nameless guy, wandering the universe in search of purpose, I accidentally stumbled upon the peculiar realm of digital currencies known as cryptocurrency. My journey to the endless odyssey was sparked by my artistic creator cosasdelkevin. The project is the artistic visual representation of our artist kevin's inner self. Nameless is way for Kevin to help relate everyone together, Nameless has no name so it can be interpretted in any way shape or form. Our goal is to support Kevin in his art journey by helping his with the power of community and cryptocurrency! Officiële website: https://nameless.meme/

Nameless (NAME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nameless (NAME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.08K $ 8.08K $ 8.08K Totale voorraad: $ 998.78M $ 998.78M $ 998.78M Circulerende voorraad: $ 998.78M $ 998.78M $ 998.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.08K $ 8.08K $ 8.08K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Nameless (NAME) prijs

Nameless (NAME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nameless (NAME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NAME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NAME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NAME begrijpt, kun je de live prijs van NAME token verkennen!

Prijsvoorspelling van NAME Wil je weten waar je NAME naartoe gaat? Onze NAME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

