NALA (NALA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.27% Prijswijziging (1D) -2.07% Prijswijziging (7D) -18.95% Prijswijziging (7D) -18.95%

NALA (NALA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er NALA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NALA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NALA met +0.27% veranderd in het afgelopen uur, -2.07% in de afgelopen 24 uur en -18.95% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NALA (NALA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 36.80K$ 36.80K $ 36.80K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 36.80K$ 36.80K $ 36.80K Circulerende voorraad 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Totale voorraad 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

De huidige marktkapitalisatie van NALA is $ 36.80K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NALA is 1,000.00T, met een totale voorraad van 1.0e+15. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 36.80K.