Naked Jim ($JIM) Informatie Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment! Officiële website: https://nakedjim.io/

Naked Jim ($JIM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Naked Jim ($JIM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Totale voorraad: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Circulerende voorraad: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Hoogste ooit: $ 0.00754141 $ 0.00754141 $ 0.00754141 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00110379 $ 0.00110379 $ 0.00110379 Meer informatie over Naked Jim ($JIM) prijs

Naked Jim ($JIM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Naked Jim ($JIM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $JIM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $JIM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $JIM begrijpt, kun je de live prijs van $JIM token verkennen!

Prijsvoorspelling van $JIM Wil je weten waar je $JIM naartoe gaat? Onze $JIM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $JIM token!

