De live Naked Crab Man prijs vandaag is 0.00001037 USD. Volg realtime CRABFURIE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CRABFURIE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CRABFURIE

CRABFURIE Prijsinformatie

Wat is CRABFURIE

CRABFURIE officiële website

CRABFURIE tokenomie

CRABFURIE Prijsvoorspelling

Naked Crab Man logo

Naked Crab Man Prijs (CRABFURIE)

Niet genoteerd

1 CRABFURIE naar USD live prijs:

--
----
-6.60%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
USD
Naked Crab Man (CRABFURIE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:23:36 (UTC+8)

Naked Crab Man (CRABFURIE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00000966
$ 0.00000966$ 0.00000966
24u laag
$ 0.0000111
$ 0.0000111$ 0.0000111
24u hoog

$ 0.00000966
$ 0.00000966$ 0.00000966

$ 0.0000111
$ 0.0000111$ 0.0000111

$ 0.00035536
$ 0.00035536$ 0.00035536

$ 0.00000966
$ 0.00000966$ 0.00000966

-0.54%

-6.61%

-23.03%

-23.03%

Naked Crab Man (CRABFURIE) real-time prijs is $0.00001037. De afgelopen 24 uur werd er CRABFURIE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000966 en een hoogtepunt van $ 0.0000111, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRABFURIE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00035536, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000966 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRABFURIE met -0.54% veranderd in het afgelopen uur, -6.61% in de afgelopen 24 uur en -23.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Naked Crab Man (CRABFURIE) Marktinformatie

$ 10.36K
$ 10.36K$ 10.36K

--
----

$ 10.36K
$ 10.36K$ 10.36K

999.46M
999.46M 999.46M

999,457,305.297633
999,457,305.297633 999,457,305.297633

De huidige marktkapitalisatie van Naked Crab Man is $ 10.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRABFURIE is 999.46M, met een totale voorraad van 999457305.297633. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.36K.

Naked Crab Man (CRABFURIE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Naked Crab Man naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Naked Crab Man naar USD $ -0.0000087447.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Naked Crab Man naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Naked Crab Man naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-6.61%
30 dagen$ -0.0000087447-84.32%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Naked Crab Man (CRABFURIE)?

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Naked Crab Man (CRABFURIE) hulpbron

Officiële website

Naked Crab Man Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Naked Crab Man (CRABFURIE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Naked Crab Man (CRABFURIE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Naked Crab Man te bekijken.

Bekijk nu de Naked Crab Man prijsvoorspelling !

CRABFURIE naar lokale valuta's

Naked Crab Man (CRABFURIE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Naked Crab Man (CRABFURIE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CRABFURIE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Naked Crab Man (CRABFURIE)

Hoeveel is Naked Crab Man (CRABFURIE) vandaag waard?
De live CRABFURIE prijs in USD is 0.00001037 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CRABFURIE naar USD prijs?
De huidige prijs van CRABFURIE naar USD is $ 0.00001037. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Naked Crab Man?
De marktkapitalisatie van CRABFURIE is $ 10.36K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CRABFURIE?
De circulerende voorraad van CRABFURIE is 999.46M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CRABFURIE?
CRABFURIE bereikte een ATH-prijs van 0.00035536 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CRABFURIE?
CRABFURIE zag een ATL-prijs van 0.00000966 USD.
Wat is het handelsvolume van CRABFURIE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CRABFURIE is -- USD.
Zal CRABFURIE dit jaar hoger gaan?
CRABFURIE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CRABFURIE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:23:36 (UTC+8)

Naked Crab Man (CRABFURIE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

