Naked Crab Man (CRABFURIE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000966 $ 0.00000966 $ 0.00000966 24u laag $ 0.0000111 $ 0.0000111 $ 0.0000111 24u hoog 24u laag $ 0.00000966$ 0.00000966 $ 0.00000966 24u hoog $ 0.0000111$ 0.0000111 $ 0.0000111 Hoogste prijs ooit $ 0.00035536$ 0.00035536 $ 0.00035536 Laagste prijs $ 0.00000966$ 0.00000966 $ 0.00000966 Prijswijziging (1u) -0.54% Prijswijziging (1D) -6.61% Prijswijziging (7D) -23.03% Prijswijziging (7D) -23.03%

Naked Crab Man (CRABFURIE) real-time prijs is $0.00001037. De afgelopen 24 uur werd er CRABFURIE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000966 en een hoogtepunt van $ 0.0000111, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRABFURIE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00035536, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000966 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRABFURIE met -0.54% veranderd in het afgelopen uur, -6.61% in de afgelopen 24 uur en -23.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Naked Crab Man (CRABFURIE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.36K$ 10.36K $ 10.36K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.36K$ 10.36K $ 10.36K Circulerende voorraad 999.46M 999.46M 999.46M Totale voorraad 999,457,305.297633 999,457,305.297633 999,457,305.297633

De huidige marktkapitalisatie van Naked Crab Man is $ 10.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRABFURIE is 999.46M, met een totale voorraad van 999457305.297633. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.36K.