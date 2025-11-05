Naked Crab Man Prijs (CRABFURIE)
-0.54%
-6.61%
-23.03%
-23.03%
Naked Crab Man (CRABFURIE) real-time prijs is $0.00001037. De afgelopen 24 uur werd er CRABFURIE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000966 en een hoogtepunt van $ 0.0000111, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRABFURIE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00035536, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000966 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRABFURIE met -0.54% veranderd in het afgelopen uur, -6.61% in de afgelopen 24 uur en -23.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van Naked Crab Man is $ 10.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRABFURIE is 999.46M, met een totale voorraad van 999457305.297633. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.36K.
Vandaag is de prijswijziging van Naked Crab Man naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Naked Crab Man naar USD $ -0.0000087447.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Naked Crab Man naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Naked Crab Man naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|-6.61%
|30 dagen
|$ -0.0000087447
|-84.32%
|60 dagen
|$ 0
|--
|90 dagen
|$ 0
|--
The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.
MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.
Hoeveel zal Naked Crab Man (CRABFURIE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Naked Crab Man (CRABFURIE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Naked Crab Man te bekijken.
Bekijk nu de Naked Crab Man prijsvoorspelling !
Inzicht in de tokenomie van Naked Crab Man (CRABFURIE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CRABFURIE token !
|Tijd (UTC+8)
|Type
|Informatie
|11-05 17:18:00
|Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.
Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen
De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume
Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel
De beste cryptopumps van vandaag