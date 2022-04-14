NAINCY (NAINCY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NAINCY (NAINCY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NAINCY (NAINCY) Informatie nAIncy is an AI-powered financial analyst designed to help crypto natives understand and act on the $867 trillion traditional asset market. She begins as a daily commentator on X, connecting political trades, earnings data, and macroeconomic signals into crisp, meme-native insights. Over time, she evolves into a protocol that enables on-chain access to real-world assets through intelligent trade modeling, agent-led execution, and tokenized infrastructure. Officiële website: https://naincy.ai/ Whitepaper: https://naincy.gitbook.io/naincyai-litepaper

NAINCY (NAINCY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NAINCY (NAINCY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 210.11K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 546.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 384.36K Hoogste ooit: $ 0.00685702 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00038436

NAINCY (NAINCY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NAINCY (NAINCY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NAINCY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NAINCY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NAINCY begrijpt, kun je de live prijs van NAINCY token verkennen!

