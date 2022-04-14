Nailong (NAILONG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nailong (NAILONG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nailong (NAILONG) Informatie $Nailong is a decentralized meme coin orbiting the Solana blockchain, fueled by the unstoppable energy of the internet's favorite meme pioneers. Inspired by the legendary and often memed "Nailong" (an alternate reality tech billionaire), this coin is your ticket to the moon—or perhaps even further. Combining humor, innovation, and a touch of absurdity, $Nailong aims to be the hottest asset in the galaxy. Whether you're a hodler or a meme creator, $Nailong promises to take your portfolio—and your sense of humor—into orbit. Launched with a fair distribution, $Nailong boasts ultra-fast transactions, low fees, and a community-driven roadmap that includes space-inspired NFTs, interstellar giveaways, and exclusive access to meme-based events. It's not just about money; it's about making the ride to the moon as entertaining as possible. Slogan: "Blast off with $Nailong, the meme coin that's truly out of this world!" Officiële website: https://nailong.life/

Nailong (NAILONG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nailong (NAILONG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Hoogste ooit: $ 0.068524 $ 0.068524 $ 0.068524 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00197253 $ 0.00197253 $ 0.00197253 Meer informatie over Nailong (NAILONG) prijs

Nailong (NAILONG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nailong (NAILONG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NAILONG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NAILONG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NAILONG begrijpt, kun je de live prijs van NAILONG token verkennen!

