naiive (NAIIVE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00011786 $ 0.00011786 $ 0.00011786 24u laag $ 0.00012946 $ 0.00012946 $ 0.00012946 24u hoog 24u laag $ 0.00011786$ 0.00011786 $ 0.00011786 24u hoog $ 0.00012946$ 0.00012946 $ 0.00012946 Hoogste prijs ooit $ 0.00263326$ 0.00263326 $ 0.00263326 Laagste prijs $ 0.00011786$ 0.00011786 $ 0.00011786 Prijswijziging (1u) +0.26% Prijswijziging (1D) +0.00% Prijswijziging (7D) -29.36% Prijswijziging (7D) -29.36%

naiive (NAIIVE) real-time prijs is $0.00012649. De afgelopen 24 uur werd er NAIIVE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00011786 en een hoogtepunt van $ 0.00012946, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NAIIVE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00263326, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00011786 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NAIIVE met +0.26% veranderd in het afgelopen uur, +0.00% in de afgelopen 24 uur en -29.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

naiive (NAIIVE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 126.52K$ 126.52K $ 126.52K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 126.52K$ 126.52K $ 126.52K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van naiive is $ 126.52K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NAIIVE is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 126.52K.