Nacho the Kat (NACHO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nacho the Kat (NACHO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nacho the Kat (NACHO) Informatie Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem. All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community. Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem. All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community. Officiële website: https://nachowyborski.xyz/ Whitepaper: https://nachowyborski.xyz/Nacho_the_kat_Whitepaper_240605.pdf Koop nu NACHO!

Nacho the Kat (NACHO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nacho the Kat (NACHO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.73M $ 12.73M $ 12.73M Totale voorraad: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B Circulerende voorraad: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.73M $ 12.73M $ 12.73M Hoogste ooit: $ 0.0007509 $ 0.0007509 $ 0.0007509 Laagste ooit: $ 0.00001585 $ 0.00001585 $ 0.00001585 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Nacho the Kat (NACHO) prijs

Nacho the Kat (NACHO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nacho the Kat (NACHO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NACHO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NACHO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NACHO begrijpt, kun je de live prijs van NACHO token verkennen!

Prijsvoorspelling van NACHO Wil je weten waar je NACHO naartoe gaat? Onze NACHO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NACHO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!