Nabla (NABLA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Nabla (NABLA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Nabla (NABLA) Informatie Nabla Finance - The Yield protocol for the People Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders. Nabla Finance - The Yield protocol for the People Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders. Officiële website: https://www.nabla.fi Whitepaper: https://www.nabla.fi/assets/Nabla-Whitepaper.pdf Koop nu NABLA!

Nabla (NABLA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Nabla (NABLA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 858.17K $ 858.17K $ 858.17K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 287.45M $ 287.45M $ 287.45M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Hoogste ooit: $ 0.00602006 $ 0.00602006 $ 0.00602006 Laagste ooit: $ 0.00228045 $ 0.00228045 $ 0.00228045 Huidige prijs: $ 0.00298543 $ 0.00298543 $ 0.00298543 Meer informatie over Nabla (NABLA) prijs

Nabla (NABLA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Nabla (NABLA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NABLA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NABLA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NABLA begrijpt, kun je de live prijs van NABLA token verkennen!

Prijsvoorspelling van NABLA Wil je weten waar je NABLA naartoe gaat? Onze NABLA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NABLA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!