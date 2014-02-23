Myriad (XMY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Myriad (XMY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Myriad (XMY) Informatie Myriadcoin is the first coin to implement five different Proof-of-Work hashing alrogithm in the same coin, namely Scypt, SHA256D, Qubit, Skein and Groestl. This multiple hashing algorithm serves to make mining fairer and encourage even distribution. Each algorithm has the same chance of solving the next block and has its own independent difficulty while using the same difficulty adjustment method. Each algorithm aims for a block generation time of 2.5 minutes. Any existing CPU,GPU and ASIC miners can be used to mine Myriadcoin. Over the five algorithms, a block should be found on average every 30 seconds. Every 967680 blocks, the block reward halves in order to reduce inflation. Difficulty is adjusted after every block. Myriadcoin was launched on 23 February 2014. Officiële website: http://myriadcoin.org/ Koop nu XMY!

Myriad (XMY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Myriad (XMY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 298.97K $ 298.97K $ 298.97K Totale voorraad: $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B Circulerende voorraad: $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 298.97K $ 298.97K $ 298.97K Hoogste ooit: $ 0.060926 $ 0.060926 $ 0.060926 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00015831 $ 0.00015831 $ 0.00015831 Meer informatie over Myriad (XMY) prijs

Myriad (XMY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Myriad (XMY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XMY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XMY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XMY begrijpt, kun je de live prijs van XMY token verkennen!

